Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що оборонний план Єврокомісії для Євроcоюзу на найближчі роки є “поворотним моментом” у підходах до забезпечення безпеки.

Про це він повідомив у мережі X.

Шмигаль прокоментував оборонний план для ЄС

За словами глави Міноборони, представлена Єврокомісією дорожня карта оборонної готовності ЄС до 2030 року “знаменує поворотний момент у підході Європи до безпеки – план збереження миру через силу”.

– Україна, яка стоїть на першій лінії оборони й щодня зазнає атак, захищає не лише свою землю, а й Європу та її цінності, – зазначив Шмигаль.

Він додав, що документ враховує роль України у захисті Європи . Тепер “досвід, інновації та стійкість українських воїнів стали невід’ємною частиною спільної системи безпеки Європи”.

Шмигаль висловив подяку головній дипломатці ЄС Каї Каллас, єврокомісару з питань оборони Андрюсу Кубілюсу та єврокомісарці з питань технологій Хенні Вірккунен за підготовку цього документа.

Він наголосив, що ухвалений план є “кроком до сильнішої, безпечнішої та більш стійкої Європи”.

Нагадаємо, 16 жовтня Єврокомісія презентувала оборонну “дорожню мапу” – комплексний план посилення європейських оборонних спроможностей.

Документ, зокрема, передбачає заходи з протидії безпілотникам та іншим загрозам з повітря, моря й космосу.

Він визначає Україну ключовою складовою оборонної готовності Євросоюзу.

У плані також зазначено, що “репараційна позика”, яку планується надати за рахунок заморожених російських активів, має бути погоджена до кінця 2025 року.

