Розмова між президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним демонструє, що навіть дискусія про ракети Tomahawk вже змусила главу Кремля повернутися до діалогу з Білим домом.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

МЗС України про розмову Трампа з Путіним

– Висновок такий: нам потрібно продовжувати робити сильні кроки. Сила дійсно може створити імпульс для миру, – вважає глава МЗС України.

На думку Андрія Сибіги, росіяни більше не володіють жодною стратегічною ініціативою.

За його словами, єдиний інструмент, який вони мають, полягає у терорі проти української енергетичної системи і сподівання, що зима може стати зброєю, яка працюватиме на їхню користь.

Андрій Сибіга наголосив, що саме тому подальші рішучі рішення є настільки важливими.

Глава МЗС України переконаний: вони гарантують, що у Путіна не залишиться ілюзій, тому він буде змушений шукати шляхи припинення війни Російської Федерації проти України.

Водночас Андрій Сибіга додав, що достатня сила і рішучість можуть принести мир в Європу, як це відбулося на Близькому Сході.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нещодавно висловив готовність прийняти в Будапешті зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

У четвер, 16 жовтня, Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, після якої повідомив про намір організувати зустріч у столиці Угорщини.

