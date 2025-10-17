Українська делегація на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом продемонструвала карти, на яких позначено слабкі місця оборонно-промислового комплексу Росії.

Про це повідомляють Суспільне та Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела.

Трампа ознайомили із вразливими місцями російської оборонки

За даними співрозмовників видань, карти містять детальні відомості про ключові об’єкти та слабкі місця російської військової економіки та оборонно-промислового комплексу.

Зараз дивляться

– На картах – “больові точки” російської оборонки та військової економіки, на які можна натиснути, щоб змусити Путіна припинити війну, – сказало джерело.

Президент Володимир Зеленський 17 жовтня прибув до Білого дому. Близько 20:30 почалася зустріч президентів України та США.

До складу української делегації увійшли голова Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РРБО Рустем Умєров, міністерка енергетики Світлана Гринчук та посол України у США Ольга Стефанішина.

Трамп і Зеленський обговорили надання Україні ракет Tomahawk, перспективу можливої зустрічі з Володимиром Путіним, зміцнення системи протиповітряної оборони та енергетичної безпеки.

Ця розмова стала продовженням їхніх попередніх контактів 11 та 12 жовтня. Тоді обговорилися російські удари по українській енергосистемі, питання озброєння та реалізацію домовленостей у межах оборонної угоди Mega Deal.

10 жовтня Зеленський повідомив, що Україна готує угоду про закупівлю американського озброєння.

Серед пріоритетів називаються системи протиповітряної оборони, артилерійські установки HIMARS та модифікації для тактичних ракет ATACMS.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.