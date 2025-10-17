Війна між Росією та Україною триватиме, незважаючи на місяці переговорів, бо обидві сторони не готові до мирної угоди. Крім того, росіяни схильні перебільшувати свої успіхи на полі бою, обговорюючи умови завершення цієї війни.

Про це під час інтерв’ю Newsmax сказав віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Примус Росії до миру: що пропонують США

Джей Ді Венс наголосив, що Америка продовжить працювати над досягненням мирної угоди по Україні, однак наразі росіяни та українці “не на тому етапі, коли можуть укласти угоду”.

Проте, на його думку, врегулювання все ще можливе. Однак для цього потрібно буде “набагато більше роботи”.

– Я думаю, що існує фундаментальна невідповідність очікувань, коли росіяни схильні думати, що вони справляються на полі бою краще, ніж є насправді, – звернув увагу американський віцепрезидент.

Він зауважив, що саме це ускладнює досягнення угоди в останні місяці, навіть попри певний прогрес.

За словами Венса, адміністрація Дональда Трампа як інструмент примусу РФ до миру використовує передусім економічні інструменти – там вважають, що тарифи є ефективнішими за санкції для впливу на поведінку Кремля.

– Тарифи були досить ефективним інструментом переговорів з росіянами, але санкції випробовувалися десятиліттями в цьому конкретному регіоні світу та в усьому світі, і я не думаю, що вони насправді працюють особливо добре, – висловився віцепрезидент США.

Крім того, на його думку, іноді санкції завдають значної шкоди економіці США, не даючи при цьому бажаного результату.

– Трамп співпрацював як з Індією, так і з Китаєм, щоб спробувати скоротити продажі російської нафти, і знову ж таки, щоб чинити тиск на сторони в регіоні, щоб досягти миру, – сказав Венс, додавши, що Трамп “продовжуватиме агресивно працювати над цим”.

Джей Ді Венс визнав, що цей процес випробував терпіння членів адміністрації, зокрема його самого та Трампа.

Він виразив впевненість, що методи Дональда Трампа спрацюють, але наголосив, що не відомо, скільки саме часу це займе.

