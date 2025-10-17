Індія відкидає заяву президента США Дональда Трампа про те, що Нью-Делі начебто погодилося припинити купувати російську нафту.

CNN вважає, що питання імпорту російської нафти в Індію, навряд чи буде розв’язане найближчим часом.

Заява Трампа про імпорт нафти

У середу Трамп заявив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив, що Індія не купуватиме російську нафту, яка є об’єктом американських санкції.

Однак наступного дня речник МЗС Індії Рандхір Джайсвал заявив, що йому нічого не відомо про будь-яку розмову між Трампом та Моді, а також про будь-які запевнення індійського лідера про те, що країна припинить купувати російську нафту.

Раніше того ж дня міністерство закордонних справ Індії заявило, що країна є значним імпортером нафти і газу, не називаючи Росії і не згадуючи про нібито запевнення Моді.

– Забезпечення стабільних цін на енергоносії та надійного постачання є двома основними цілями нашої енергетичної політики. Це включає розширення джерел постачання енергоносіїв та їхню диверсифікацію відповідно до ринкових умов, – йдеться в заяві МЗС Індії.

Індія має тісні зв’язки з Кремлем і російський диктатор Володимир Путін пізніше цього року має відвідати країну. На сьогодні Індія є одним із найбільших покупців російської нафти. Нагадаємо, що вторгнення Росії в Україну призвело до масових санкцій проти нафтової промисловості РФ, і як наслідок до падіння цін.

Протягом кількох місяців Нью-Делі опиралося закликам Трампа припинити купувати російську нафту, заявляючи, що не поступиться енергетичними потребами своєї економіки.

У серпні Трамп оголосив про додатковий 25-відсотковий митний тариф на Індію як штраф за імпорт російської нафти та газу, додавши його до раніше оголошеної 25-відсоткової ставки тарифу.б

Закупівля Індією нафти

Індії буде вкрай складно раптово припинити купувати нафту у Росії. Лише за перші дев’ять місяців цього року, Росія експортувала приблизно 1,7–1,8 млн барелів на день.

— Я не думаю, що Індія може відмовитися від купівлі російської нафти за одну ніч. Обсяги занадто великі. Замінити ці обсяги на спотовому ринку — завдання не з легких. Окрім величезних обсягів, різниця в якості нафти та виходу нафтопродуктів робить заміну далеко не простим обміном один до одного, — сказала Мую Сю, старша аналітикиня з нафти в торговельній розвідувальній фірмі Kpler.

Дані Kpler показують, що державні нафтопереробні заводи Індії скоротили закупівлі російської нафти в останні місяці, а от деякі приватні компанії навпаки – збільшили обсяги закупівлі.

За даними Kpler, держкомпанія Indian Oil Corporation Limited купила 10,35 млн барелів російської нафти в січні порівняно з 4,62 млн барелів у вересні. А у жовтні Indian Oil Corporation Limited закупила 7,03 млн барелів.

Джерело : CNN

