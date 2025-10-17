Туреччина залишається ключовим партнером НАТО і може зробити значний внесок у наближення припинення вогню в Україні.

Вадефуль відвідає Туреччину: що відомо

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль перед відльотом до Анкари.

– Наша спільна мета – щоб ця війна швидко закінчилася, для досягнення цього ми також повинні ще швидше позбавити доходів російську військову скарбницю. Як хранитель Договору Монтре, Туреччина несе пряму відповідальність щодо доступу до Чорного моря. Стамбул також є важливим місцем, де можливі переговори, –зазначив Вадефуль.

Він додав, що Берлін прагне посилити співпрацю між ЄС та Туреччиною, а також обговорить необхідні політичні кроки та рішення з боку Анкари.

Міністр підкреслив потенціал Туреччини у сфері зовнішньої політики, згадавши її роль у припиненні вогню в Газі та політичному переході в Сирії.

Під час одноденного візиту Вадефуль має намір провести дві зустрічі: з головою турецької розвідувальної служби Ібрагімом Калином та міністром закордонних справ Хаканом Фіданом.

Як повідомлялося, міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер заявив, що збройні сили країни готові брати участь у запланованих багатонаціональних оперативних силах у Газі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль відвідав Київ 30 червня та запевнив у подальшій непохитній підтримці України з боку Німеччини.

Джерело : Укрінформ

