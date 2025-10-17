Президент Володимир Зеленський був здивований, коли дізнався, що президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним та домовився з ним про майбутню зустріч в Угорщині.

Про це повідомляє видання Axios.

Що відомо про реакцію Зеленського на зустріч Трампа з Путіним

Видання зазначає, що Зеленський, який прибув до Вашингтона вдень 16 жовтня, був налаштований оптимістично щодо майбутньої зустрічі з Трампом та готовності американського лідера поставити Україні далекобійні ракети Tomahawk.

Проте незабаром після прильоту на авіабазу Ендрюс український президент та його команда “були здивовані, побачивши заяву Трампа про те, що він переговорив із Путіним і погодився зустрітися з ним в Угорщині”.

Журналісти зауважили, що Угорщина – найменш дружня до України країна, яка є в Євросоюзі.

Раніше стало відомо про розмову Трампа з Путіним та їхню домовленість про саміт в Угорщині найближчими тижнями.

Ключовою темою зустрічі є можливе завершення війни РФ проти України.

Американський лідер вважає, що його розмова з лідером РФ дала значний прогрес.

Дональд Трамп пообіцяв, що обговорить телефонну розмову з Путіним із Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, зустріч Зеленського та Трампа має відбутися сьогодні. Очікується, що сторони обговорять можливе передання далекобійних ракет Tomahawk, посилення ППО і плани України піти в наступ.

Зауважимо, що після розмови з Путіним Трамп заявив, що у США є ракети Tomahawk, але нібито його країна не може вичерпати свої запаси.

Водночас раніше він заявляв, що рішення про передання Tomahawk Україні фактично ухвалене.

Президент Зеленський після цієї заяви Трампа опублікував допис про те, що посилення України з боку партнерів спонукає РФ до завершення війни.

