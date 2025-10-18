З листопада 2024 до липня 2025 року понад 25 тисяч солдатів та офіцерів лише Центрального військового округу РФ самовільно залишили свої частини.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Дезертирство в армії РФ

За даними ГУР, російські військові тікають по-різному: кидають позиції безпосередньо на лінії фронту, інші тікають із пунктів дислокації, частина військових просто не повертається з лікування чи відпусток.

Є випадки дезертирства разом з озброєнням та навіть бойовою технікою — лише у 2024–2025 роках зафіксовано понад 30 таких інцидентів.

Основними причинами втеч є так звана дідівщина, катастрофічна нестача забезпечення та масові відправлення на “м’ясні штурми”.

Крім того, у внутрішніх звітах російської армії серед причин загибелі зафіксовано категорію – невиконання наказу. За останній рік задокументовано понад 30 таких випадків.

– Це фактично свідчить про систематичну практику розстрілів російських військових, які відмовляються йти на забій за кремлівські амбіції, – наголошують у ГУР МО.

Головне управління розвідки нагадує, що кожен російський військовослужбовець, який не бажає брати участь у цій війні, має шанс зберегти своє життя. Для цього потрібно написати у бот проєкту Хочу жить у Telegram.

У квітні Telegram-канал Astra повідомляв, що 100 військових спробували втекти з військової частини Краснодара. Солдати зламали паркан і вийшли на територію військової комендатури.

Джерело : ГУР

