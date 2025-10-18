У Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп продовжує “посилено” працювати над досягненням миру, проте терпіння американців щодо війни Росії проти України “вичерпується”.

У США “вичерпується терпіння” щодо війни РФ проти України – Левітт

В ефірі телеканалу Fox News речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала, що попри зусилля Трампа щодо досягнення миру американці втрачають терпіння щодо війни Росії проти України.

Вона нагадала, що Дональд Трамп 17 жовтня приймав у Білому домі президента України Володимира Зеленського, а перед тим у нього була довга розмова з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

– Президент США сказав обом сторонам цієї війни, що вона триває вже занадто довго. Занадто багато невинних людей було вбито. І Сполучені Штати Америки стають дуже втомленими від цієї війни, – сказала Левітт.

Вона зазначила, що Росія та Україна повинні визнати “реалії на місцях” та “досягти мирної угоди”.

– Тому що терпіння президента Трампа, а також американського народу до цієї війни вичерпується, – наголосила речниця Білого дому.

До речі, президент Фінляндії Александр Стубб впевнений, що Трамп – “єдиний, хто може змусити” кремлівського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо війни в Україні. І зробити він це може саме “силою батога”.

