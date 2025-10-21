Віцепрезидент США Джей Ді Венс вирушив до Ізраїлю після того, як президент США Дональд Трамп попередив ХАМАС, заявивши, що перемир’я в Газі, досягнуте за посередництва США, має бути дотримане.

Про це повідомляє телеканал Fox News.

Джей Ді Венс полетів до Ізраїлю

В Ізраїлі Джей Ді Венс мав зустрітися зі спецпредставником президента США на Близькому Сході Стівом Віткоффом та зятем президента Джаредом Кушнером, які, як пише WP, відіграли важливу роль у досягненні угоди.

Зараз дивляться

Подробиці поїздки Венса до Ізраїлю ще не оголошені, проте, Fox News зазначає, що дипломатична діяльність Вашингтона виходить за межі Єрусалима. Очікується, що делегація США вирушить до Єгипту для переговорів з представниками ХАМАС.

Напередодні Венс говорив журналістам, що може вирушити до Ізраїлю на тлі загострень у регіоні. Однак точних дат вильоту не було оголошено.

Нагадаємо, 19 жовтня Ізраїль завдав авіаударів по місту Рафах. Це сталося під час сутичок між ізраїльськими силами та бойовиками ХАМАС. За словами влади Ізраїлю, причиною атаки став нібито напад угруповання ХАМАС на місце дислокації ізраїльських солдатів у Рафасі у Газі.

Наступного дня Ізраїль заявив про відновлення перемир’я та надання допомоги після авіаударів, в результаті яких загинули 26 людей у Газі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.