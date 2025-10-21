Генсек НАТО Рютте зустрінеться із Трампом у США
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 21-22 жовтня відвідає Сполучені Штати Америки.
Про це повідомила пресслужба НАТО.
Рютте зустрінеться з Трампом
– Під час візиту до США Рютте прибуде до Вашингтона і проведе зустріч із Дональдом Трампом, – йдеться у повідомленні.
При цьому генеральний секретар не робитиме заяв для засобів масової інформації.
Поки що невідомо, чого саме стосується візит Рютте до США, який був анонсований в останній момент.
Однак він відбувається на тлі гальмування підготовки зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна в Будапешті.
Сьогодні стало відомо, що Росія відкинула пропозицію зупинити бойові дії для початку переговорів про мир, яку підтримав президент США.
За неофіційними даними, після розмови Путіна й Трампа Москва повторила свої максималістські вимоги для початку переговорів про мир, зокрема контроль над усім Донбасом і виключення присутності військ НАТО в Україні.
Україна та її європейські союзники готуються обговорити 12-пунктовий мирний план, повідомляє The Telegraph.
За словами джерел, пропозиція була створена за зразком мирної угоди Трампа для Гази, яка надала йому новий імпульс для завершення бойових дій в Україні.
План передбачає такі пункти, як повернення викрадених Росією дітей, шлях України до членства в Європейському Союзі та відновлення країни, зруйнованої війною.
Очікується, що Марк Рютте представить цей план Трампу у середу.
Що відомо про 12-пунктовий план припинення війни
Нагадаємо, агентство Bloomberg повідомляло, що Україна та європейські союзники розробляють 12-пунктовий план припинення війни.
Реалізацію плану має контролювати “миротворча рада” під керівництвом президента США.
За видання, санкції щодо Росії планується поступово знімати, однак близько $300 млрд заморожених резервів Центробанку повернуть лише після того, як Кремль погодиться зробити свій внесок у післявоєнне відновлення України.
Якщо ж Росія знову нападе на свого сусіда, санкції будуть відновлені.
Також повідомлялося, що планування зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті призупинено.
Європейські дипломати зазначають, що відмова Кремля від негайного припинення вогню в Україні, ймовірно, поставила під загрозу цю зустріч.