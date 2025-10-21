Росіяни розповсюджують черговий фейк про “масову дискримінацію російськомовних у Латвії ” у відповідь на рішення країни про депортацію понад 800 росіян після нескладання іспиту з державної мови.

Про це повідомляє ЦПД.

Росія заявляє про дискримінацію російськомовних у Латвії

– Держдума заявила про нібито “смерті під час іспитів з латиської”, “суїциди після нездачі іспитів”, примус заповнювати “анкети лояльності” та складати тест з латиської “навіть глухонімим і сліпим”, яких потім “масово депортують, – йдеться у повідомленні.

Ці фейки – реакція на рішення Латвії депортувати понад 800 росіян після нескладання іспиту з державної мови.

Іспит на знання мови входить до переліку вимог, які Латвія висунула до росіян, що хотіли б отримати або підтримувати статус довгострокового резидента в ЄС.

Згідно зі змінами в міграційному законодавстві Латвії, іноземці, які хочуть продовжити посвідку на проживання, мають скласти базовий іспит з латиської мови (рівень А2) та пройти перевірку безпеки.

Більшість російських громадян (понад 30 тис. осіб) уже виконали ці вимоги, тоді як частина вирішила залишити країну добровільно. Примусові депортації наразі не набули масового характеру.

Так звана “анкета лояльності” є інструментом оцінки ризиків. Вона містить запитання про ставлення до війни, окупації та радянських пам’ятників і не означає автоматичної депортації у разі “неправильної відповіді”.

У ЦПД наголошують, що у Держдумі не надали доказів своїм звинуваченням, окрім анонімних дописів.

– Мета кампанії – відновити наратив “захисту російськомовних” як інструмент тиску на Балтію, створити привід для провокацій і виправдати гібридні дії РФ. Кремль підміняє правові процедури історіями жахів із соцмереж, щоб дискредитувати латвійські інституції та розпалити ворожнечу, – зазначається у повідомленні.

