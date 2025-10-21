Бельгія надасть Україні свої винищувачі F-16 після того, як отримає та введе в експлуатацію нові літаки F-35.

Про це заявив міністр оборони Тео Франкен під час виступу 21 жовтня на форумі Центру європейської політики (EPC), пише Радіо Свобода.

Бельгія надасть Україні винищувачі F-16

– Ми продовжуємо отримувати поставки за графіком: перші три F-35 (а не чотири) вже прибули. Тепер вони мають стати оперативними – це займе, думаю, рік або півтора. Коли ми отримаємо оперативну спроможність, ми зможемо передати наші F-16 Україні, – сказав Франкен.

Він наголосив, що розгортання F-35 є ключовим етапом для бельгійських військово-повітряних сил і безпосередньо пов’язане з передачею літаків Україні.

– Це дуже важлива фаза, я завжди пояснюю це українцям. Як тільки ми зможемо – ми передамо. Але не забувайте, що наша країна має потужності DCA (Defensive Counter Air) і відіграє важливу роль у політиці ядерного стримування НАТО. Це наріжний камінь нашої доктрини, – зауважив міністр.

Франкен нагадав, що Бельгія є частиною системи ядерного стримування НАТО, тому перехід на F-35 має стратегічне значення для безпеки країни.

Бельгія входить до коаліції держав, які готують передачу Україні винищувачів F-16.

Раніше Тео Франкен повідомляв, що Брюссель “спробує зробити це навіть раніше за запланований термін”, хоча конкретну дату не називав.

За інформацією бельгійського уряду, передача літаків залежить від графіка постачання нових F-35, а попередньо її очікують у 2026 році.

У березні в уряді Бельгії зазначали, що постачання Україні F-16 затримується через пізнішу доставку F-35 зі США до самої Бельгії.

