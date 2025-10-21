На одному з перегонів залізничного сполучення Псков-Санкт-Петербург, що на території Росії, стався підрив залізничних колій. Ворог їх використовує для військової логістики.

Про це повідомило агентство Інтерфакс-Україна, посилаючись на власні джерела в українській воєнній розвідці.

Підрив колій на території РФ

Джерела повідомили, що внаслідок вибуху сталося також часткове загоряння рухомого складу вантажного потягу.

У відповідь на надзвичайну подію на місце виїхали російські спеціальні служби. У районі інциденту спостерігалися проблеми з мобільним інтернетом – він не працював.

За інформацією джерел у ГУР, вибух призвів до зупинки логістики та руху залізничного транспорту противника, що негативно позначиться на постачанні російської окупаційної армії.

Російська залізниця повідомила, що у рух низки пасажирських поїздів у Ленінградській та Псковській областях внесли зміни з “технічних причин”.

Нагадаємо, нещодавно ГУР оприлюднило досьє на 139 морських суден і 142 капітанів, які були причетні до незаконних перевезень російської та іранської підсанкційної нафти, а також викраденого українського зерна з ТОТ.

