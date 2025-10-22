Журналісти Анджей Почобут і Мзія Амаглобелі, які наразі перебувають в ув’язненні у Білорусі та Грузії, стали лауреатами премії імені Сахарова За свободу думки 2025 року.

Про це у середу, 22 жовтня, повідомила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола.

Лауреати премії Сахарова 2025 року

Роберта Мецола заявила, що мужність Анджея Почобута з Білорусі та Мзії Амаглобелі з Грузії є прикладом для всіх, хто відмовляється мовчати.

Зараз дивляться

– Обидва журналісти заплатили високу ціну за те, що говорили правду владі, ставши символами боротьби за свободу і демократію. Парламент підтримує їх і всіх, хто продовжує вимагати свободи, – сказала президентка ЄП.

Вручення нагороди, що включає грошову виплату в розмірі €50 тис. відбудеться 16 грудня на засіданні Європарламенту в Страсбурзі. Оскільки Почобут і Амаглобелі перебувають у в’язниці, премію за них, найімовірніше, отримають їхні близькі або родичі.

Imprisoned journalists Andrzej Poczobut from Belarus and Mzia Amaglobeli from Georgia have been awarded the European Parliament’s 2025 Sakharov Prize for Freedom of Thought. pic.twitter.com/tUMF5q6ZjC — European Parliament (@Europarl_EN) October 22, 2025

Що відомо про Анджея Почобута і Мзію Амаглобелі

52-річний Анджей Почобут – журналіст, есеїст, блогер та активіст з польської меншини в Білорусі. Відомий відвертою критикою режиму Лукашенка та працями з історії та прав людини. Затриманий у 2021 році, він був засуджений до восьми років ув’язнення в колонії суворого режиму.

Відтоді стан здоров’я Почобута погіршився. Попри те, що журналіст не отримує необхідної медичної допомоги, він продовжує боретися за свободу та демократію. Наразі стан здоров’я Почобута невідомий, рідним не дозволяють його відвідувати.

50-річна Мзія Амаглобелі, грузинська журналістка та директорка інтернет-ЗМІ Batumelebi та Netgazeti, була заарештована в січні 2025 року за участь в антиурядових протестах у Грузії.

У серпні її засудили до двох років тюремного ув’язнення з політичних мотивів. Амаглобелі стала символом продемократичного протестного руху в Грузії, який виступає проти режиму правлячої партії Грузинська мрія після спірних виборів у жовтні 2024 року.

Премія За свободу думки, названа на честь радянського фізика і правозахисника Андрія Сахарова, була заснована Європейським парламентом у 1988 році. Її присуджують людям або громадським організаціям, які відзначилися у справі захисту прав людини і основоположних свобод.

Джерело : Європарламент

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.