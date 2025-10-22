У середу, 22 жовтня, комітет Сенату США із закордонних справ має розглянути три законопроєкти, спрямовані на посилення тиску на Росію.

Про це повідомляє видання Axios.

Посилення тиску на Росію

Так, у разі ухвалення законопроєкти дозволять сенаторам з Демократичної та Республіканської партій надіслати сигнал Москві, що Конгрес готовий до ескалації тиску.

Зараз дивляться

— Чим більше ми можемо зробити тут, щоб протистояти Росії, тим більше ми прагнемо це зробити, — сказав республіканець від Айдахо сенатор Джеймс Ріш, голова Комітету з міжнародних відносин.

На думку сенаторки-демократки від Нью-Гемпширу Джін Шахін, оскільки Білий дім не бажає діяти, то тоді Конгресу варто вжити певних заходів.

– Я дуже рада, що вперше цього року ми матимемо законопроєкти, які ускладнять Росії продовження війни, – сказала Джін Шахін.

Про що законопроєкти

Один із законопроєктів визнає Росію державою, що підтримує тероризм, через незаконне вивезення росіянами українських дітей.

Другий законопроєкт накладає економічні санкції на Китай за підтримку військових дій Росії.

Третій законопроєкт передбачає перепрофілювання заморожених російських активів, що знаходяться в США, та переказ цих грошей Україні кожні 90 днів.

Обмеження для РФ

У липні Сенат мав ухвалити законопроєкт про санкції, який передбачав введення 500% мита на країни, що продовжують купувати нафту в Росії.

Але керівництво республіканців у Сенаті відкликали цей законопроєкт після того, як президент Дональд Трамп оголосив, що введе 100% мита, якщо Путін не закінчить війну за 50 днів.

Згодом у серпні Трамп і Путін зустрілися на Алясці, а республіканці в Сенаті хотіли дати американському президенту більше простору для дипломатії. Попри розчарування, що не було жодних досягнень під час зустрічі на Алясці Трамп все одно запланував новий саміт – у Будапешті. Але і цю зустріч зараз відклали.

Тож законодавчий пакет покликаний створити імпульс для покарання Росії, не запускаючи законопроєкт про каральні санкції, який залишається в підвішеному стані.

Джерело : Axios

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.