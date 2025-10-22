Зустріч Трампа і Путіна у Будапешті: Сійярто назвав “винних” у можливому зриві
Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що винить у спробах зірвати зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним так звану провоєнну політичну еліту.
Про це Сійярто написав на своїй сторінці у Twitter (Х).
Спроби зриву зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті: що відомо
На думку Петера Сійярто, від самого моменту оголошення про проведення Будапештського саміту миру було “очевидно, що багато хто зробить усе можливе, аби запобігти його проведенню”.
Він зауважив, що винить у цьому “провоєнну політичну еліту”, а також ЗМІ, які діють таким чином перед подіями, які можуть виявитися вирішальними в питанні війни та миру.
За його словами, така ситуація повторюється майже перед кожним засіданням Європейської ради або ухваленням рішень щодо санкцій та Європейського фонду миру.
– Цього разу не буде інакше. Поки саміт дійсно не відбудеться, очікуйте хвилі витоків інформації, фейкових новин і заяв, які стверджують, що його не буде, – резюмував очільник МЗС Угорщини.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним в Будапешті, однак в РФ пізніше почали шукати відмовки, щоб не йти на переговори.
До прикладу, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров сказав про відмову РФ від перемир’я, нібито допоки не будуть вирішені “першопричини конфлікту”.