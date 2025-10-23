Президент Володимир Зеленський під час зустрічі у Брюсселі повідомив, що не лише США мають далекобійну зброю. Україна вже веде переговори про постачання ракет великої дальності від країн Європи.

Про це Зеленський сказав у зверненні до учасників засідання Європейської ради в Брюсселі.

Tomahawk від ЄС для України: що відомо

Володимир Зеленський закликав учасників саміту “підтримати все, що допоможе Україні отримати такі можливості”.

– Далекобійна зброя є не лише у США – деякі європейські країни також її мають, включно з ракетами Tomahawk. Ми вже ведемо переговори з тими країнами, які можуть допомогти, – зауважив український лідер.

Він наголосив, що це справді має значення для Росії і зможе на неї вплинути. За словами Зеленського, російський диктатор Володимир Путін нервує, коли це питання порушують, тож він розуміє, що це озброєння змінить хід війни.

Раніше президент США Дональд Трамп сказав, що практично ухвалив рішення про передачу Tomahawk Україні, однак спершу хоче з’ясувати, як саме Київ їх використовуватиме.

Тим часом Кремль заявив, що постачання Україні американських ракет Tomahawk може стати “серйозним витком ескалації”. Росіяни погрожували, що це стане “поганим кінцем” для Америки.

Пізніше Трамп все ж не погодив надання ракет Tomahawk Україні. Він вважає, що це питання є “дуже делікатним”.

