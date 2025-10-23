Трамп обговорить з Сі Цзіньпіном шляхи завершення війни в Україні
Президент США Дональд Трамп планує поговорити з китайським лідером Сі Цзіньпіном про припинення закупівлі нафти у Росії.
Про це Трамп сказав у розмові з журналістами.
Переговори Трампа та Сі Цзіньпіна: що відомо
Зустріч проходитиме під час візиту Трампа до Південної Кореї наступного тижня.
Дональд Трамп зауважив, що переговори з Сі Цзіньпіном необхідні, адже закупівлі нафти Китаєм фінансують війну проти України.
Президент США вважає, що його попередники Джо Байден та Барак Обама змусили РФ та Китай об’єднатися.
– Китай трохи інший. Через Джо Байдена та Барака Обаму Китай та Росію змусили об’єднатися, а цього ніколи не слід було допускати. Вони не можуть бути дружніми, вони не можуть бути такими за своєю природою, – висловив думку Трамп.
Він також наголосив, що говоритиме з Сі про те, як закінчити війну в Україні.
– Чи через нафту, чи через енергію, чи через щось інше. І я думаю, що він буде дуже сприйнятливий…Зараз він хотів би, щоб ця війна закінчилася, – резюмував американський президент.
ЦПД про зустріч лідерів США та Китаю
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, коментуючи майбутню зустріч, повідомив, що вона може вирішити “дуже багато чого”.
– Росія сьогодні – сировинний придаток Китаю. Також вона є інструментом Китаю у проксі-війні із Заходом. Також економіки США і Китаю дуже повʼязані, тому замість постійного протистояння там точно можуть знайти спільні інтереси, – перерахував Коваленко.
Він додав, що Трамп вже заявив, що говоритиме з Сі про війну РФ проти України.
Хоча Китай є покупцем російських енергоресурсів, він зацікавлений у більшій присутності в Європі, де можна заробляти.
Керівник ЦПД підсумував, що така зустріч, як мінімум, є шансом.