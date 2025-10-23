Президент США Дональд Трамп планує поговорити з китайським лідером Сі Цзіньпіном про припинення закупівлі нафти у Росії.

Про це Трамп сказав у розмові з журналістами.

Переговори Трампа та Сі Цзіньпіна: що відомо

Зустріч проходитиме під час візиту Трампа до Південної Кореї наступного тижня.

Зараз дивляться

Дональд Трамп зауважив, що переговори з Сі Цзіньпіном необхідні, адже закупівлі нафти Китаєм фінансують війну проти України.

Президент США вважає, що його попередники Джо Байден та Барак Обама змусили РФ та Китай об’єднатися.

– Китай трохи інший. Через Джо Байдена та Барака Обаму Китай та Росію змусили об’єднатися, а цього ніколи не слід було допускати. Вони не можуть бути дружніми, вони не можуть бути такими за своєю природою, – висловив думку Трамп.

Він також наголосив, що говоритиме з Сі про те, як закінчити війну в Україні.

– Чи через нафту, чи через енергію, чи через щось інше. І я думаю, що він буде дуже сприйнятливий…Зараз він хотів би, щоб ця війна закінчилася, – резюмував американський президент.

ЦПД про зустріч лідерів США та Китаю

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, коментуючи майбутню зустріч, повідомив, що вона може вирішити “дуже багато чого”.

– Росія сьогодні – сировинний придаток Китаю. Також вона є інструментом Китаю у проксі-війні із Заходом. Також економіки США і Китаю дуже повʼязані, тому замість постійного протистояння там точно можуть знайти спільні інтереси, – перерахував Коваленко.

Він додав, що Трамп вже заявив, що говоритиме з Сі про війну РФ проти України.

Хоча Китай є покупцем російських енергоресурсів, він зацікавлений у більшій присутності в Європі, де можна заробляти.

Керівник ЦПД підсумував, що така зустріч, як мінімум, є шансом.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.