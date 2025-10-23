Лідери держав Європейського Союзу після обговорень на засіданні Європейської ради 23 жовтня внесли зміни до проєкту висновків у частині, що стосується заморожених активів Росії.

Із документа було вилучено пряму згадку про план ЄС використати ці кошти для фінансової та військової підтримки України у 2026-2027 роках.

Про це повідомляє Європейська правда після ознайомлення з фінальною версією висновків Європейської ради від 23 жовтня, що стосуються заморожених активів РФ (розділ Україна, пункт 8).

З висновків Євроради прибрали згадку про російські активи

Лідери ЄС прибрали з абзацу висновків Євроради про заморожені російські активи заклик до Єврокомісії розробити план щодо їх використання на користь України у 2026-2027 роках.

 – Європейська рада зобов’язується вирішити нагальні фінансові потреби України на 2026-2027 роки, зокрема щодо її військових і оборонних зусиль. Тому Європейська рада закликає Комісію якомога швидше представити варіанти фінансової підтримки на основі оцінки потреб України у фінансуванні та запрошує Комісію і Раду продовжити роботу, щоб Європейська рада могла повернутися до цього питання на своєму наступному засіданні, – так виглядає пункт 8 висновків Україна Євроради від 23 жовтня.

Наступне планове засідання Європейської ради заплановано на 18-19 грудня 2025 року у Брюсселі.

У проєкті висновків йшлося про використання активів РФ

У попередньому проєкті висновків саміту ЄС, актуальному станом на 21 жовтня, зазначалося, що Єврорада закликає Європейську комісію “якнайшвидше представити конкретні пропозиції, які передбачали б можливе поступове використання грошових залишків, пов’язаних із замороженими російськими активами, відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права, із забезпеченням належної європейської солідарності та розподілу ризиків”.

Однак у фінальному варіанті цього речення вже немає. Тепер у висновках саміту ЄС від 23 жовтня російські активи згадуються лише в контексті відшкодування Україні збитків, завданих агресивною війною Росії.

На зміні формулювання тексту щодо використання заморожених активів РФ наполягала Бельгія.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не підписав висновки Євроради про Україну від 23 жовтня, і документ був ухвалений 26 державами-членами ЄС із 27, окремо від основного тексту.

У представленій Єврокомісією оборонній “дорожній карті” ЄС зазначається, що репараційну позику для України із використанням російських активів мають погодити до кінця 2025 року.

