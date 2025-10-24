Адміністрація Дональда Трампа готує пропозицію, яка передбачає відкриття практично всіх прибережних вод Сполучених Штатів для нового морського буріння нафти.

Такий крок, повідомляє Bloomberg, викликає опір серед губернаторів штатів і суперечить попереднім ініціативам президента, спрямованим на обмеження буріння.

Трамп хоче бурити нафту у водах США

Згідно з документами, з якими ознайомилося агентство, проєкт плану передбачає продаж ліцензій на розвідку й видобуток у районах поблизу південного сходу США – тих самих водах, які Трамп обіцяв захистити під час виборчої кампанії п’ять років тому.

Документи Міністерства внутрішніх справ США детально описують розширену пропозицію, однак поки невідомо, чи була вона представлена Трампу на розгляд. План ще може зазнати змін до моменту офіційного оприлюднення.

Речник відомства відмовився коментувати зміст документів, зазначивши лише, що “існує надзвичайна ситуація в енергетичній сфері країни, і всі варіанти боротьби з цією кризою та перемоги в гонці штучного інтелекту проти Китаю розглядаються”.

Хоча остаточна кількість запланованих продажів, ймовірно, буде скорочена, сам факт підготовки такого проєкту свідчить про прагнення Трампа розширити енергетичне виробництво США.

Запропоновані до ліцензування території охоплюють райони поблизу коралових рифів і арктичних вод, що, за словами екологів, може становити значну загрозу для морських екосистем.

Через п’ятнадцять років після катастрофи Deepwater Horizon, яка призвела до загибелі 11 працівників і найбільшого нафтового розливу в історії США, ініціатива Трампа свідчить про готовність повернутись до активного розвитку нафтової галузі поза межами традиційної Мексиканської затоки, яку він перейменував на Американську.

Проєкт Бюро з управління океанською енергією визначає рамки майбутніх аукціонів на буріння у водах уздовж східного та західного узбережжя, навколо Аляски та в Мексиканській затоці.

Водночас охоронні території, такі як морський національний пам’ятник Північно-східні каньйони, підводні гори біля Массачусетсу та заповідник Папаханаумокуакеа поблизу Гаваїв, залишаться під захистом.

Екологічні організації жорстко розкритикували ініціативу.

– Президент Трамп ігнорував би двопартійні голоси громад, бізнес-лідерів та обраних посадовців по всій країні, які виступають проти розширення морського буріння, – заявив Джозеф Гордон, директор кампанії природоохоронної організації Oceana.

Водночас нафтові компанії поки демонструють обмежений інтерес до нових районів за межами Мексиканської затоки через політичні ризики та недостатнє геологічне вивчення.

Дані про можливі поклади нафти й газу на східному узбережжі залишаються неповними – більшість досліджень датуються ще 1970–1980-ми роками.

Попри це, внутрішні документи свідчать, що промисловість виявляє певний інтерес до потенційних бурових проєктів в Атлантичному та Тихому океанах.

Хоча основна діяльність компаній зосереджена в Перській затоці, галузь загалом підтримує розширення доступу до нових територій.

Проєкт є першим етапом розробки нового п’ятирічного плану оренди родовищ на 2026–2031 роки, який має замінити програму адміністрації Джо Байдена.

Остання передбачала лише три аукціони з 2024 до 2029 року. Ухвалення такого плану зазвичай передбачає багаторівневий громадський і законодавчий контроль, який може тривати роками.

Які штати виступають проти

Більшість штатів Атлантичного узбережжя вже висловили незгоду або утримались від участі у проєкті.

Серед тих, хто офіційно виступив проти: Делавер, Мен, Меріленд, Массачусетс, Нью-Йорк, Північна та Південна Кароліна, Род-Айленд.

На Західному узбережжі заперечення висловили Каліфорнія, Орегон і Вашингтон.

Схожі ініціативи Трампа під час його першого президентського терміну були зупинені через опір прибережних штатів — зокрема у Флориді, де тодішні республіканці Рік Скотт і Марко Рубіо публічно розкритикували план.

Невідомо, чи матиме новий документ більші шанси на реалізацію. Частина республіканців, які виступають проти морських вітрових ферм, може висунути аналогічні аргументи щодо шкоди для морських екосистем у разі активного нафтовидобутку.

Навіть якщо план отримає зелене світло, будь-яке нове буріння в Атлантичному океані не розпочнеться раніше, ніж через кілька років – після проведення аукціонів та нових сейсмічних досліджень морського дна.

Під час кампанії 2020 року Трамп сам висловлював занепокоєння щодо буріння поблизу Флориди, Джорджії та Кароліни й підписав акт, який продовжив заборону на продаж нових ліцензій у цьому регіоні до 2032 року.

Джо Байден, у свою чергу, використав той самий закон, щоб заблокувати подібну діяльність на більшості східних і західних вод США наприкінці свого президентства.

Однак у січні Трамп скасував укази Байдена, відкривши шлях для нової політики.

