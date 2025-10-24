Біля берегів Краснодарського краю Росії в акваторії Чорного моря зафіксовано новий викид мазуту.

Як повідомляє Центр протидії дезінформації, пляма походить із танкерів, що затонули близько десяти місяців тому, і містить приблизно 900 тонн нафтопродуктів.

Розлив нафти у Чорному морі

Попри масштаби екологічної загрози, російська влада не вживає реальних заходів для ліквідації наслідків.

Губернатор регіону заявив, що “нічого не потрібно робити, треба просто прибирати”.

На цьому, за словами ЦПД, і обмежуються усі дії чиновників, які продовжують удавати, що ситуація під контролем.

Тим часом ситуація у Керченській протоці лише погіршується: триває сезон штормів, і хвилі активно виносять мазут на берег.

Уламки затонулих суден досі не підняті з дна, а це означає, що джерело витоку навіть не спробували усунути.

Ознаки забруднення вже фіксують біля Анапи, проте експерти не виключають, що від нових викидів може постраждати й узбережжя окупованого Криму.

За словами ЦПД, Чорне море поступово перетворюється на токсичну зону через бездіяльність російських чиновників.

Це, як зазначається, наочна демонстрація російського господарювання: відсутність контролю, небажання вирішувати проблеми та байдужість до людей – усе це відчувають не лише мешканці російських регіонів, а й жителі тимчасово окупованих територій.

