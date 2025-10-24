Південна Корея готується до саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), на якому очікується зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Саміт відбудеться наступного тижня в місті Кьонджу, а остаточний графік зустрічей уже став відомим.

Про це повідомляє китайське медіа Yonhap News Agency.

Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна на саміті АТЕС: що відомо

За даними ЗМІ, президент Південної Кореї Лі Чже Мен проведе переговори з Дональдом Трампом 29 жовтня, а з Сі Цзіньпіном — 1 листопада.

Обидві зустрічі відбудуться в межах саміту АТЕС.

На полях форуму Лі також планує переговори з прем’єр-міністром Японії Санае Такаічі, а також лідерами Канади, Сінгапуру та ОАЕ для обговорення практичної співпраці.

Цьогорічний саміт стане першим у Південній Кореї за 20 років і збере делегації з 21 країни.

Центральними темами стануть економічна співпраця, регіональна безпека та майбутні технології, включно зі штучним інтелектом і демографічними змінами.

Планується ухвалення спільної декларації за підсумками зустрічі.

Зустрічі Лі з Трампом і Сі відбуватимуться на тлі інтенсивних переговорів США та Південної Кореї щодо інвестиційної угоди на $350 млрд, яка передбачає зниження мит на корейські товари.

Як зазначив радник фз національної безпеки Ві Сон Лак, обидві сторони ведуть серйозні переговори, хоча результат поки передбачити складно.

Під час переговорів Лі із Сі Цзіньпіном також обговорюватимуть двосторонні відносини та регіональну безпеку, включно з питанням Північної Кореї.

Окремо Сеул відстежує можливість зустрічі Трампа з Кім Чен Ином, проте поки нових домовленостей немає.

Тим часом Китай призупинив морські закупівлі російської нафти після запровадження санкцій США проти Роснефті та Лукойлу.

Найбільші державні компанії, такі як Sinopec, CNOOC та Zhenhua Oil, тепер імпортують менше ніж 250 тис. барелів на добу, а незалежні НПЗ призупиняють закупівлі для оцінки впливу санкцій.

