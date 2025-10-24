Україна та НАТО провели чергову фазу випробувань інноваційного технічного рішення для протидії керованим авіабомбам.

Про це повідомило Міністерство оборони у п’ятницю, 24 жовтня.

Міноборони та НАТО протестували систему протидії КАБ

Випробування організували Спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) та Командування об’єднаних збройних сил НАТО з питань трансформації (ACT).

За даними Міноборони, на полігоні у Франції команди розробників ускладнили погодні умови й перевірили роботу інтегрованого технічного комплексу: радарної системи, програмного забезпечення на базі штучного інтелекту та дрона-перехоплювача.

– Умовна “ворожа” ціль була ідентифікована, супроводжена і захоплена радаром, оснащеним передовою сенсорною системою. Після цього, завдяки програмному продукту на основі ШІ, дрон-перехоплювач за попередньо обрахованою траєкторією відпрацьовував ураження цілі, – йдеться в повідомленні.

У Міноборони зазначили, що над технологічним рішенням працюють компанії з країн-членів НАТО.

У проєкті також беруть участь представники інноваційного оборонного сектору України. Підтримку надають експерти Міністерства оборони та Збройних сил України.

Розробка протидії керованим авіабомбам реалізується у кооперації з НАТО з березня 2025 року.

Журі з-поміж 40 команд обрало трьох переможців:

французьку Alta Ares, яка представила ШІ-алгоритми виявлення;

німецьку Tytan Technologies з системами перехоплення;

французьку ATREYD із роями перехоплювачів контейнерного базування.

Проєкт пройшов шлях від концептуальних рішень до створення прототипів різного ступеня технологічної реалізації.

Його метою є захист українських військових та цивільного населення від російських керованих авіабомб – однієї з найбільш руйнівних загроз під час війни.

