Україна та НАТО випробували інноваційні рішення для протидії КАБам
Україна та НАТО провели чергову фазу випробувань інноваційного технічного рішення для протидії керованим авіабомбам.
Про це повідомило Міністерство оборони у п’ятницю, 24 жовтня.
Міноборони та НАТО протестували систему протидії КАБ
Випробування організували Спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) та Командування об’єднаних збройних сил НАТО з питань трансформації (ACT).
За даними Міноборони, на полігоні у Франції команди розробників ускладнили погодні умови й перевірили роботу інтегрованого технічного комплексу: радарної системи, програмного забезпечення на базі штучного інтелекту та дрона-перехоплювача.
– Умовна “ворожа” ціль була ідентифікована, супроводжена і захоплена радаром, оснащеним передовою сенсорною системою. Після цього, завдяки програмному продукту на основі ШІ, дрон-перехоплювач за попередньо обрахованою траєкторією відпрацьовував ураження цілі, – йдеться в повідомленні.
У Міноборони зазначили, що над технологічним рішенням працюють компанії з країн-членів НАТО.
У проєкті також беруть участь представники інноваційного оборонного сектору України. Підтримку надають експерти Міністерства оборони та Збройних сил України.
Розробка протидії керованим авіабомбам реалізується у кооперації з НАТО з березня 2025 року.
Журі з-поміж 40 команд обрало трьох переможців:
- французьку Alta Ares, яка представила ШІ-алгоритми виявлення;
- німецьку Tytan Technologies з системами перехоплення;
- французьку ATREYD із роями перехоплювачів контейнерного базування.
Проєкт пройшов шлях від концептуальних рішень до створення прототипів різного ступеня технологічної реалізації.
Його метою є захист українських військових та цивільного населення від російських керованих авіабомб – однієї з найбільш руйнівних загроз під час війни.