Українські далекобійні удари по російських підприємствах фактично усунули державу-агресорку з ринку експорту бензину.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Il Foglio.

Буданов про українські удари по РФ

За словами керівника ГУР, українські далекобійні удари зосереджені на двох напрямках.

Перший полягає у тому, щоб суттєво паралізувати видобуток та перероблення російської нафти, які є основним джерелом доходів російського бюджету.

Другий напрямок стосується націлювання, атаки на російську оборонну промисловість, зокрема компанії, які виробляють озброєння та техніку для армії РФ.

На думку керівника ГУР, різниця між українськими та російськими атаками очевидна. За його словами, Україна не веде цілеспрямовану війну проти суспільства Російської Федерації.

Кирило Буданов наголосив, що українські атаки вже дають відчутні результати – це підтверджують відомості про російський експорт вуглеводнів та нафтопродуктів. Як пояснив керівник ГУР, Україна майже виключила Росію із сектору експорту бензину.

Він переконаний, що цей успіх вдалося досягти, оскільки російська протиповітряна оборона зосереджена лише вздовж державного кордону, на окупованих територіях України, а також поблизу Москви та Санкт-Петербурга.

Буданов звернув увагу, що якщо обійти систему, розгорнуту вздовж кордону України, тоді польоти наших безпілотників у небі Росії завжди відбуваються безпроблемно. Він наголосив, що Москва намагається збільшити кількість систем ППО, але потрібні дуже великі обсяги для захисту.

Крім цього, росіяни намагаються компенсувати збитки внаслідок українських атак, експортуючи більше сирої нафти та скрапленого газу для збалансування доходів свого бюджету.

Водночас Кирило Буданов наголосив, що наслідки атак на російську оборонну промисловість є, але вони менш відчутні, оскільки їх важче розшифрувати, тому що Україна створює проблеми для темпів військового виробництва РФ.

