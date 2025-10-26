Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не братиме участі в ініціативі Європейського Союзу, яка передбачає використання заморожених російських активів для фінансування України.

Про це повідомляє видання SME.

Фіцо проти використання активів РФ для допомоги Україні

– Я відмовляюся, щоб Словаччина брала участь у будь-якій фінансовій схемі, яка допомогла б Україні впоратися з військовими витратами, – заявив Фіцо.

Словацький прем’єр також розкритикував намір ЄС конфіскувати заморожені російські активи на суму €140 млрд.

– Ми зіткнемося з величезною кількістю міжнародних судових спорів, – сказав Фіцо.

Прем’єр попередив, що Росія може вжити заходів у відповідь, зокрема конфіскувати будівлі або кораблі, які належать європейським країнам.

За словами Фіцо, Словаччина готова підтримувати Україну у сферах медичної допомоги та розмінування, однак не фінансуватиме її військові потреби.

– Жодна летальна зброя не потрапить в Україну безкоштовно, – сказав Фіцо.

При цьому Словаччина продовжить продавати боєприпаси.

Очільник уряду не виключив можливості скликання позачергової сесії парламенту для обговорення цього питання.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав Євросоюз використати заморожені активи Центробанку РФ для посилення оборони України від російської агресії.

