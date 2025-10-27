Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер спільно готують мирну пропозицію за зразком плану Дональда Трампа щодо мирного врегулювання у Газі.

Про це пише видання Axios.

Мирний план для України: реакція Зеленського

Видання нагадало, що минулого тижня Володимир Зеленський обговорив ініціативу щодо мирного плану з лідером Британії та іншими європейськими партнерами.

Зеленський зауважив, що хоча ситуація в Україні та у Газі, яку пропонують брати за приклад, відрізняються, він готовий працювати над ним.

Президент наголосив, що план має бути коротким і без зайвих деталей.

– Кілька коротких моментів. Наприклад, план припинення вогню. Ми вирішили, що працюватимемо над ним протягом наступного тижня або десяти днів, – пояснив український лідер.

Водночас Зеленський повідомив, що ставиться до готовності російського диктатора Володимира Путіна прийняти будь-який мирний план скептично.

Нагадаємо, за словами українського очільника, Європа стурбована тим, щоб Росія не спробувала внести свій план завершення війни через посередництво третьої країни, тому обговорюється необхідність підготувати пункти європейського плану.

