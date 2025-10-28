Ізраїльські військові завдали ударів по Газі у вівторок ввечері після відповідного наказу прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

Про це пише газета The Guardian.

Ізраїль завдав ударыв по Газі

Свідки стверджують, що бачили, як ізраїльські літаки завдали ударів по місту Газа, а також чули вибухи незабаром після заяви Нетаньягу.

Зараз дивляться

Щонайменше дві людини загинули і четверо були поранені в результаті удару по житловому будинку в Газі. Ще один удар був по району поблизу лікарні аль-Шифа.

Нетаньягу віддав наказ про удари після екстреної наради, на якій обговорювалося порушення перемир’я з боку ХАМАСу.

– Після консультацій з питань безпеки прем’єр-міністр Нетаньяху доручив військовим негайно провести силові удари по сектору Газа, – йдеться у повідомленні на сторінці в X прем’єра Ізраїлю.

Following security consultations, Prime Minister Netanyahu has directed the military to immediately carry out forceful strikes in the Gaza Strip. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 28, 2025

Водночас газета пише, що це також відбулося на тлі закликів до відновлення війни з боку ультраправих діячів в ізраїльському уряді.

Цей наказ змусив ХАМАС відкласти заплановану передачу останків заручника, яка була призначена на вівторок ввечері.

За кілька годин до цього палестинські бойовики обстріляли ізраїльських солдатів на півдні Гази. Ізраїльські ЗМІ повідомили, що угруповання ХАМАС атакувало ізраїльські війська на півдні Гази протитанковими ракетами та зброєю, а Ізраїль відповів ударами по інфраструктурі, пов’язаній з бойовиками.

Перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС

13 жовтня у Єгипті відбувся Саміт миру, під час якого лідери США, Катару, Туреччини та Єгипту підписали угоду про припинення вогню в Секторі Гази. ХАМАС і Ізраїль не брали участі в підписанні документа.

Того ж дня ХАМАС у два етапи звільнив 20 ізраїльських заручників: спочатку сімох, а потім ще тринадцятьох. Таким чином, усі живі заручники Ізраїлю, яких утримувало угруповання, повернулися додому.

19 жовтня ЦАХАЛ завдав авіаударів по місту Рафах. Це сталося під час сутичок між ізраїльськими силами та бойовиками ХАМАС.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.