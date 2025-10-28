Американська розвідка дійшла висновку, що президент РФ Володимир Путін не має шансів здобути перемогу у війні проти України через військово-технічні причини, а не політичні.

Про це повідомляє італійське видання La Stampa.

Чому Путін не має шансів на перемогу

У статті зазначається, що у Кремля є чотири “слабких місця”, які фактично позбавляють Росію шансів на перемогу.

Зараз дивляться

– І (президент США Дональд Трамп. – Ред.), звісно, про це обізнаний, – йдеться у публікації.

За даними американської розвідки, Путін досі переконаний, що здатен виграти війну проти України на полі бою.

Проте, як повідомили La Stampa два високопоставлених джерела у розвідці США на умовах анонімності, реальна ситуація є зовсім іншою.

Розвідка США визначає чотири головні причини, через які РФ не може здобути перемогу:

масове залучення резервістів;

складна економічна ситуація;

технологічно-військові переваги України;

“непомітне” просування російських військ (здобуті території не відповідають величезним втратам і витратам ресурсів).

Автор зазначає, що якщо Путін вважає, що його армія просувається вперед, то насправді ситуація протилежна.

Російські війська втрачають техніку та бронемашини “непропорційно невеликим успіхам”.

Колосальні зусилля Москви – мобілізація резервістів, використання техніки та артилерії – не приносять реальних результатів на фронті.

Успіхи України у розвитку технологій

Автор матеріалу також звертає увагу на розвиток військових технологій. Москва модернізувала свої ударні безпілотники типу Шахед і застосовує надзвукові ракети. Однак найбільших успіхів у цій сфері досягла саме Україна.

Київ уже самостійно виробляє високотехнологічні дрони та подвоїв виробничі потужності – з 1,5 млн до 3 млн одиниць.

Крім того, розпочато виробництво ракет Фламінго, які дадуть змогу українським силам завдавати ударів по цілях углиб території РФ.

Хоча ці ракети мають певні технічні недоліки, їхня поява “є ще одним кроком уперед”, підсумовує автор публікації.

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу Росія втратила близько 800 військових. Сумарні втрати армії РФ станом на понеділок, 27 жовтня, оцінюються приблизно у 1 137 690 осіб убитими й пораненими.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.