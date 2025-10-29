Президент США Дональд Трамп здатний допомогти Україні та РФ наблизитися до закінчення війни, проте змушувати сторони він не може, заявив віце-президент США Джей Ді Венс.

Венс про здатність Трампа допомогти у завершенні війни в Україні

В ефірі подкасту Pod Force One віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Трамп може допомогти наблизити мир в Україні. Він вважає, що Україна і РФ досягли “точки зниження вигоди” у контексті війни.

Зокрема, територія, яку захоплюють росіяни, дуже незначна, при цьому Росія втрачає дуже багато солдатів. У той же час українці “страждають від дуже багатьох проблем”, зокрема з енергетичною інфраструктурою.

– Ми дійсно віримо, що настав момент, коли в інтересах і Росії, і України припинити бойові дії. Але президент (Трамп, – Ред.) може тільки “відчинити двері”, він не може примусити жодну зі сторін увійти в них, – зазначив віцепрезидент США.

Крім того, Венс розповів, що раніше вірив у те, що війна РФ проти України триватиме ще 15 років, як у випадку з В’єтнамом.

До речі, раніше Венс заявляв, що війна між Росією та Україною триватиме, незважаючи на місяці переговорів, бо обидві сторони не готові до мирної угоди. Крім того, він зауважував, що росіяни схильні перебільшувати свої успіхи на полі бою, обговорюючи умови завершення цієї війни.

