Сенат США у четвер, 30 жовтня, схвалив скасування великих глобальних мит, запроваджених президентом Дональдом Трампом, після того як раніше ухвалив дві резолюції про скасування тарифів на товари з Канади та Бразилії.

Чотири сенатори-республіканці приєдналися до демократів і підтримали двопартійну резолюцію, яка передбачає припинення дії підвищених мит для ключових союзників США, серед яких Європейський Союз, Японія та Південна Корея.

Втім, Палата представників навряд чи винесе цей документ на голосування.

Раніше Трамп оголосив про зниження тарифів для Китаю після “справді чудової” зустрічі з президентом Сі Цзіньпіном у Південній Кореї.

Він повідомив журналістам на борту літака Air Force One, що США зменшать на 10 процентних пунктів тарифи, які були введені проти Китаю через фентаніл.

Президент також додав, що Сі погодився придбати “величезні обсяги” сої та іншої сільськогосподарської продукції.

Трамп повертається до США, де триває 30-й день зупинки роботи уряду (шатдаун).

Програма допомоги з харчування (SNAP) перебуває зараз у центрі уваги мільйонів американців – виплати за нею мають закінчитися у суботу.

Обидві партії шукають шляхи завершити шатдаун уже наступного тижня, однак подальший розвиток подій залишається невизначеним.

