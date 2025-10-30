Ультраправа партія Нідерландів програє на виборах: хто перемагає
Центристські сили Нідерландів здобули відчутну перевагу на виборах, тоді як ультраправа Партія свободи втратила частину підтримки виборців.
Про це повідомляє Bloomberg.
Вибори у Нідерландах 2025
Згідно з попереднім прогнозом агентства ANP, оприлюдненим після підрахунку 50% голосів, партія D66 отримує 27 місць у 150-місному парламенті країни.
Тим часом Партія свободи Герта Вілдерса здобуває 25 мандатів, втративши 12 місць порівняно з попереднім скликанням.
Такий результат відкриває шлях для лідера D66 Роба Єттена до формування коаліційного уряду й потенційного обіймання посади прем’єр-міністра.
Центристські політичні сили мають достатньо місць, щоб утворити як лівоцентристський, так і правоцентристський альянс.
Рішення Вілдерса вийти з чотирипартійної коаліції в червні, що спричинило дострокові вибори, послабило його позиції та ускладнило шлях до влади.
Єттен позиціонував D66 як альтернативу політиці Вілдерса, яку часто пов’язують із радикалізмом.
Під час звернення до прихильників у середу ввечері Єттен наголосив, що мільйони громадян проголосували “за те, щоб перегорнути сторінку з Вілдерсом”.
Він додав, що виборці “попрощалися з політикою негативизму та ненависті”.
Політик також привітав Християнських демократів, Народну партію за свободу і демократію та ультраправу JA21, які можуть стати потенційними партнерами у новій коаліції з правим ухилом.
Більшість провідних політичних сил уже заявили, що не співпрацюватимуть із Вілдерсом, фактично позбавивши його партію шансів знову сформувати уряд. У цьому контексті Єттен залишається головним переможцем перегонів.
– Ми сподівалися на інший результат, але ми стояли на своєму, – зазначив Вілдерс у повідомленні в соцмережах після публікації екзит-полів.
Після оголошення остаточних результатів буде призначено політика від партії з найбільшою кількістю місць, який отримає мандат на проведення переговорів щодо коаліції.
До цього часу країною тимчасово керуватиме уряд під керівництвом Діка Схуфа. Офіційне підтвердження результатів очікується 7 листопада.
Формування нового альянсу може затягнутися на місяці, через те що політична система Нідерландів традиційно складна через велику кількість партій.
Для більшості у парламенті потрібно щонайменше 76 місць, тому зазвичай необхідно три або чотири політичні сили для створення коаліції.
Після попередніх виборів у парламенті було представлено 15 партій, а переговори про формування уряду тривали понад сім місяців.
Ще кілька місяців тому D66 прогнозували лише 11 місць, однак популярність партії різко зросла напередодні голосування.