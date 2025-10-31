Вперше від початку повномасштабного вторгнення Україна передала іншій державі російського військовослужбовця для реального кримінального переслідування за воєнні злочини.

Про це заявив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Україна передала Литві російського військового

– Це історичний та важливий прецедент для всієї системи міжнародного правосуддя. 30 жовтня Вільнюський окружний суд за клопотанням прокурора Генеральної прокуратури Литви взяв підозрюваного під варту на три місяці, – зазначив генпрокурор.

За словами Кравченка, мова йде про старшого матроса військової поліції Збройних сил РФ, якого українські військові захопили в полон на Запорізькому напрямку поблизу села Роботине.

– За нашими даними він був причетний до незаконного утримання, катувань та нелюдського поводження з цивільними та військовополоненими. Побиття, тортури електричним струмом, удушення, тримання людей у металевих сейфах та інші жахіття, які навіть важко уявити, все це він застосовував разом із іншими військовими свого підрозділу, – додав він.

Однією з жертв підозрюваного був громадянин Литви, тому у цій країні йому оголосили підозру за статтями Кримінального кодексу про воєнні злочини, катування, незаконне позбавлення волі та порушення Женевських конвенцій.

– За скоєне він може довічно опинитися у вʼязниці. Хочу зауважити, що це стало можливим завдяки ефективній роботі Спільної слідчої групи Справа України та партнерству з литовськими колегами. Це не просто юридична дія. Це чіткий сигнал кожному воєнному злочинцю: ви не зможете сховатися від відповідальності в жодній країні вільного світу. Правосуддя відбудеться, – наголосив Кравченко.

Він розповів, що мав конструктивне спілкування з президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою та Генеральним прокурором Литви Нідаєю Грунскене щодо цього питання.

