Директор ЦРУ Джон Реткліфф цього тижня здійснив непублічний візит до Брюсселя, де зустрівся з високопосадовцями зовнішньополітичних та розвідувальних структур Європейського Союзу.

Як повідомляє Politiko, візит мав на меті зміцнення довіри між Вашингтоном і європейськими партнерами.

Реткліфф таємно приїздив до Брюсселя: що відомо

Джон Реткліфф провів зустрічі з головним дипломатом ЄС Каєю Каллас, представниками Центру розвідки та ситуацій ЄС (INTCEN) і Управління військової розвідки (EUMS).

За словами чиновників, американська сторона прагне зняти напруження, яке зросло через зміну підходів адміністрації Дональда Трампа до зовнішньої політики.

Офіційно глава ЦРУ прибув до Брюсселя для участі в брифінгу перед Північноатлантичною радою НАТО.

Однак паралельна зустріч із представниками Європейської служби зовнішніх дій засвідчила прагнення США підтримувати відкритий діалог.

Європейських партнерів занепокоїли непослідовні рішення Вашингтона щодо України, зокрема тимчасове припинення обміну бойовими розвідувальними даними у березні 2025 року.

Додаткові сумніви викликали кадрові призначення в розвідці, що, на думку частини європейських експертів, свідчать про політизацію структури.

Очікується, що подібні зустрічі між ЦРУ та розвідувальними структурами ЄС стануть регулярними.

Під час переговорів сторони обговорили спільні виклики — зокрема дії Росії, Китаю та ситуацію на Близькому Сході.

Речниця ЦРУ Ліз Лайон підтвердила, що обговорення стосувалося загроз трансатлантичній безпеці та координації стратегій для їх нейтралізації.

Вона наголосила, що твердження про втрату довіри до США не відповідають дійсності.

