Російська економіка входить у фазу, коли навіть офіційна статистика не здатна приховати масштаби проблем.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За даними на вісім місяців 2025 року, сальдований прибуток підприємств скоротився на 8,3 %, що свідчить про системне згортання бізнес-активності.

Кредитний ринок демонструє зворотну динаміку довіри: частка проблемних позичальників серед юридичних осіб досягла 23 %, а близько 165 тисяч компаній вже не можуть обслуговувати свої борги, що вказує на втрату фінансової стійкості корпоративного сектора.

Вугільна галузь в РФ стає збитковою

Особливо гостро проявляється кризова ситуація у вугільній галузі.

Частка збиткових підприємств зросла до 67 %, а сальдований збиток за січень–серпень сягнув 263,2 млрд рублів, збільшившись лише за місяць на 38,2 млрд. Прибуток впав удвічі, тоді як збитки зросли у 2,6 рази.

Галузь, яка колись була джерелом валютних надходжень, перетворюється на фінансову чорну діру.

Сфера послуг та держкомпанії: падіння доходів і прибутку

Не краща ситуація у сфері послуг. Почта России повідомила про падіння доходів від ключових послуг на 4,5 %, а від фінансового посередництва – на 9,3 %.

Валова прибутковість скоротилася у 2,5 раза, а збиток від продажів зріс у 5,7 разів – до 10,7 млрд рублів.

Короткострокові зобов’язання перевищують оборотні активи на 25,6 млрд рублів, що у п’ять разів більше, ніж торік, демонструючи класичний симптом ліквідної кризи.

Металургійний гігант Норнікель також показує тенденцію до деградації: чистий прибуток за дев’ять місяців знизився на 39 %, а витрати зросли на 34 % через підвищення ставок.

Одночасне падіння виробництва нікелю, міді, паладію та платини свідчить про втрату глобальних позицій компанії.

Не кращі результати й у традиційних фінансових донорів державного бюджету.

Газпром показав чистий збиток у 170,3 млрд рублів за дев’ять місяців, а РЖД – 4,2 млрд рублів збитку.

Для Газпрому це не просто фінансовий провал, а стратегічний розворот, коли ресурс, що мав забезпечувати стабільність бюджету, сам потребує підтримки.

Усі ці дані складають єдину картину: російська економіка втрачає здатність генерувати прибуток навіть у традиційно сильних секторах.

Зростання боргового навантаження, падіння виробництва та збитковість ключових корпорацій вказують, що криза стає новою нормою, а не тимчасовим явищем.

