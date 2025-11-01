Прибутки падають, борги ростуть: у розвідці заявили про системне падіння економіки РФ
- Сальдований прибуток підприємств Росії за вісім місяців 2025 року впав на 8,3 %, що свідчить про системне згортання бізнес-активності.
- Кредитний ринок демонструє зростання проблемних позичальників: 23 % юридичних осіб не виконують зобов’язання, близько 165 тисяч компаній не обслуговують борги.
- У вугільній галузі частка збиткових підприємств досягла 67 %, сальдований збиток сягнув 263,2 млрд рублів, прибуток впав удвічі.
Російська економіка входить у фазу, коли навіть офіційна статистика не здатна приховати масштаби проблем.
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
За даними на вісім місяців 2025 року, сальдований прибуток підприємств скоротився на 8,3 %, що свідчить про системне згортання бізнес-активності.
Кредитний ринок демонструє зворотну динаміку довіри: частка проблемних позичальників серед юридичних осіб досягла 23 %, а близько 165 тисяч компаній вже не можуть обслуговувати свої борги, що вказує на втрату фінансової стійкості корпоративного сектора.
Вугільна галузь в РФ стає збитковою
Особливо гостро проявляється кризова ситуація у вугільній галузі.
Частка збиткових підприємств зросла до 67 %, а сальдований збиток за січень–серпень сягнув 263,2 млрд рублів, збільшившись лише за місяць на 38,2 млрд. Прибуток впав удвічі, тоді як збитки зросли у 2,6 рази.
Галузь, яка колись була джерелом валютних надходжень, перетворюється на фінансову чорну діру.
Сфера послуг та держкомпанії: падіння доходів і прибутку
Не краща ситуація у сфері послуг. Почта России повідомила про падіння доходів від ключових послуг на 4,5 %, а від фінансового посередництва – на 9,3 %.
Валова прибутковість скоротилася у 2,5 раза, а збиток від продажів зріс у 5,7 разів – до 10,7 млрд рублів.
Короткострокові зобов’язання перевищують оборотні активи на 25,6 млрд рублів, що у п’ять разів більше, ніж торік, демонструючи класичний симптом ліквідної кризи.
Металургійний гігант Норнікель також показує тенденцію до деградації: чистий прибуток за дев’ять місяців знизився на 39 %, а витрати зросли на 34 % через підвищення ставок.
Одночасне падіння виробництва нікелю, міді, паладію та платини свідчить про втрату глобальних позицій компанії.
Не кращі результати й у традиційних фінансових донорів державного бюджету.
Газпром показав чистий збиток у 170,3 млрд рублів за дев’ять місяців, а РЖД – 4,2 млрд рублів збитку.
Для Газпрому це не просто фінансовий провал, а стратегічний розворот, коли ресурс, що мав забезпечувати стабільність бюджету, сам потребує підтримки.
Усі ці дані складають єдину картину: російська економіка втрачає здатність генерувати прибуток навіть у традиційно сильних секторах.
Зростання боргового навантаження, падіння виробництва та збитковість ключових корпорацій вказують, що криза стає новою нормою, а не тимчасовим явищем.