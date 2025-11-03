Адмірал Джузеппе Каво Драгоне, який з січня очолює військовий комітет НАТО, вважає, що з оперативного погляду війна між Росією та Україною затягнулася, а тому треба сідати за стіл переговорів, бо це марна трата життів.

Про це адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив BBC News.

Стратегічна поразка Путіна

Адмірал зауважив, що напад Росії на Україну у 2022 році став причиною приєднання до НАТО Фінляндії та Швеції. Та й сама війна, на думку Джузеппе Каво Драгоне, стала стратегічною поразкою Путіна попри його повільні та поступові успіхи на фронті.

– Вони (росіяни, – Ред.) не отримають дружнього або маріонеткового уряду, як у Білорусі. Путін не досягне успіху, – вважає військовий НАТО.

За його словами, Європа готова продовжувати підтримувати Україну і кожна європейська країна тепер бере на себе відповідальність за власну оборону.

У червні члени НАТО домовилися збільшити свої витрати на оборону до 5% ВВП до 2035 року.

Щодо ризику майбутнього нападу на блок, адмірал Драгоне вважає, що цілком можлива така загроза і, ймовірно, це будуть країни Балтії: Естонія, Латвія та Литва. А оскільки це країни НАТО, то буде застосовано статтю 5 Статуту НАТО, яка передбачає колективну оборону.

Найбільшою потребою НАТО на сьогодні є протиповітряна оборона, вважає адмірал. І недавні вторгнення російських дронів до повітряного простору Польщі та Румунії спонукали блок модернізувати її.

А так звана стіна дронів на Східних кордонах НАТО має запрацювати протягом декількох місяців.

Раніше міністр оборони Бельгії Тео Франкен повідомив, що над бельгійськими військовими базами були помічені невідомі дрони.

Джерело : BBC

