Президент США Дональд Трамп заявив, що не міг застосувати до кремлівського диктатора Володимира Путіна такі ж методи, які мали успіх у розв’язанні інших конфліктів, оскільки Росія не є великим бізнес-партнером Америки.

Про це Дональд Трамп сказав в інтерв’ю CBS.

Митні тарифи не спрацюють із Росією

Так, ведуча Нора О’Доннел запитала Трампа, що у серпні він з червоною доріжкою зустрічав Путіна на Алясці, але перемир’я не сталося, тож чи не означає це, що Путін ігнорує американського президента.

Дональд Трамп у відповідь наголосив, що війну між Росією та Україною хотів зупинити швидко, бо думав, що має добрі стосунки з президентом Путіним. Водночас Трамп назвав кремлівського диктатора розумним і сильним лідером, з яким не можна гратися, а треба ставитися дуже серйозно.

– Ну, я розстеляю червоний килим для всіх… Так, немає (перемир’я, – Ред.), тому що я успадкував країну, в якій, на його думку, він перемагає. Ця війна ніколи б не відбулася, якби я був президентом. Він навіть це сказав. Це була війна Джо Байдена, а не моя. Я успадкував цю дурну війну. Ця війна не повинна була бути, – сказав Дональд Трамп.

Потім Трамп дістав із кишені піджака список воєн, які, за його ж словами, він припинив.

— Ви знаєте, як я їх розв’язав? Я сказав, що в багатьох випадках, у 60% я сказав: Якщо ви не припините воювати, я введу податкові мита на обидві ваші країни, і ви не зможете вести бізнес зі США, — сказав Дональд Трамп.

За запитання Нори О’Доннел, чому такий підхід із митними тарифами не працює з Путіним, Трамп відповів наступне: По-перше, США не ведуть великого бізнесу з Росією.

На думку Трампа, Путін дійсно хоче вести бізнес із США.

– Але це спрацювало з Індією, і це спрацювало з Пакистаном, і це спрацювало з 60% цих країн. Я можу вам сказати, що якби не тарифи і торгівля, я б не зміг укласти ці мирні угоди, – наголосив американський президент.

Він пояснив, що Індія веде зі Штатами великий бізнес, і ця країна збиралася розпочати війну з Пакистаном. А введені митні тарифи зупинили це. Трамп процитував прем’єр-міністра Пакистану, який днями сказав: Якби Дональд Трамп не втрутився, зараз би загинули мільйони людей.

