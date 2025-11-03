У Брюсселі у вівторок, 4 листопада, стартує саміт з питань розширення – присутніми будуть лідери країн.

Про це повідомляє Euronews.

Саміт з питань розширення ЄС: хто буде присутній

Цей саміт у Брюсселі називають безпрецедентним, адже він стане визначальним для політики розширення ЄС. Президент Європейської ради Антоніу Кошта підтвердив свою участь.

На саміті також будуть присутні президент України Володимир Зеленський, президентка Мая Санду та президент Сербії Александар Вучич. Крім того, будуть три прем’єр-міністри, які представляють Західні Балкани: Еді Рама з Албанії, Мілойко Спаїч з Чорногорії та Хрістіян Мікоскі з Північної Македонії, а також європейський комісар з питань розширення Марта Кос.

Саміт 4 листопада стане першою платформою для лідерів країн-кандидатів, де вони зможуть висловити свої погляди щодо розширення.

За даними видання Європейська правда, Володимир Зеленський долучиться до саміту онлайн.

Що відомо про країни-кандидати

Україна подала заявку на членство в ЄС за чотири дні після повномасштабного нападу РФ у лютому 2022 року і отримала статус кандидата за безпрецедентні чотири місяці.

Молдова подала заявку тижнем пізніше, у березні 2022 року, і одночасно отримала статус кандидата. Європейська комісія очікує, що Молдова завершить переговори до 2027 року.

Сербія веде переговори про вступ до ЄС з 2014 року після подання заявки у 2009 році. Але на сьогодні рівень національної підтримки в країні впав до 40%.

Албанія подала заявку на членство у 2009 році й зараз є одним із лідерів, офіційно прагнучи стати повноправним членом ЄС до 2030 року.

Чорногорія лідирує серед усіх кандидатів: з початку переговорів у 2012 році було відкрито всі 33 кластери, а 7 – тимчасово закрили. Уряд країни планує завершити переговори до 2026 року і отримати членство в ЄС до 2028 року.

Північна Македонія чекала найдовше – подала заявку у 2004 році.

Коли відбудеться саміт

Саміт буде присвячений перевагам розширення ЄС: доступу до нових ринків з мільйонами споживачів, глобальному розширенню політичного впливу ЄС та зміцненню демократії на всьому континенті.

Повідомляється, що на саміті представлять цьогорічний звіту щодо прогресу країн-кандидатів, зокрема й України.

Європейський саміт з питань розширення триватиме з 15:00 до 18:00 за Києвом.

