Росіяни довели бойовий радіус своїх авіабомб КМПБ до приблизно 200 кілометрів, що дає змогу їхнім літакам атакувати цілі, не заходячи в зону ураження засобів протиповітряної оборони ЗСУ.

Про це повідомили в ГУР Міноборони, пише Телеграф.

Росія планує застосовувати бомби дальністю до 200 км

У розвідці уточнюють, що противник планує застосовувати керовані модульні планувальні бомби (КМПБ), які завдяки оснащенню турбореактивним двигуном, отримають дальність польоту до 200 км.

Раніше росіяни уже використовували подібні засоби, зокрема авіаційні бомби з універсальними модулями планування та корекції (УМПК), дальність яких сягала до 75 км.

Такі боєприпаси переважно використовувалися для ударів по об’єктах у прифронтових і прикордонних областях України.

КМПБ не стане виключенням: їхня розрахункова дальність до 200 км дозволить російським літакам уникати входження в зони дії української ППО. У ГУР також зауважили, що ворог потенційно зможе використовувати такі бомби для ударів по цілях у глибині території України.

Щодо комплектуючих, розвідка повідомляє, що основні компоненти мають китайське походження.

Водночас до складу фугасних авіабомб типу “Комета”, якими оснащуються всі модифікації УМПК, входять електронні елементи виробництва компаній зі США та Швейцарії.

Що відомо про КМПБ

Наприкінці жовтня стало відомо, що Росія розпочала серійне виробництво нових керованих авіабомб, здатних уражати цілі на відстані до 200 км. Про це заявив заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький.

За його словами, російські конструктори вдосконалили універсальні модулі планування та корекції (УМПК), які монтуються на звичайні авіабомби калібрів 250, 500, 1,54 тис. та 3 тис. кілограмів.

Це збільшує дальність застосування бомб і надає їм можливостей для коригованого наведення.

– Справді, протягом вересня-жовтня РФ розробляла і вийшла на послідовне бойове досвідчене використання авіаційних бомб із новими модулями управління. Вони передбачають, що дальність і бойовий радіус таких бомб дорівнюватиме близько 200 кілометрів, – повідомив Скібіцький.

Перші удари цими новими боєприпасами вже зафіксували по Дніпру та інших містах України. Відомо також, що ворог працює над підвищенням завадостійкості цих систем проти українських засобів радіоелектронної боротьби.

За словами Скібіцького, у відкритих джерелах ці нові бомби можуть з’являтися під назвами Грім-1 або Грім-2.

За оцінками української розвідки, РФ уже переходить до серійного виробництва цих озброєнь, що посилює повітряну загрозу для прифронтових регіонів і великих міст України.

