Лідер Китаю Сі Цзіньпін провів переговори з прем’єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним під час офіційного візиту останнього до Пекіна.

Сторони домовилися про розширення співпраці у сферах енергетики, космосу та високих технологій.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Переговори Сі Цзіньпіна та Мішустіна в Пекіні: що відомо

Зустріч Сі Цзіньпіна та Мішустіна в Пекіні відбулася у Великому східному залі Дому народних зборів і стала фінальним етапом дводенного візиту російського прем’єра.

Перед стартом офіційних перемовин Сі Цзіньпін і Мішустін привіталися традиційним рукостисканням, зробили спільне фото й перейшли до обговорення ключових напрямів стратегічного партнерства.

Під час зустрічі Мішустін передав китайському лідеру “найтепліші слова” від Володимира Путіна, наголосивши на важливості підтримання стратегічного партнерства між двома країнами.

— Хочу передати вам найщиріші вітання та побажання від президента Російської Федерації Володимира Володимировича Путіна, — сказав він.

Російський прем’єр нагадав, що за результатами попередніх зустрічей лідерів Росії та Китаю — у травні в Москві та у вересні в Пекіні — було ухвалено важливі рішення для зміцнення співпраці в політичній, економічній і оборонній сферах.

Він також зупинився на темі спільного відзначення “ювілейного року 80-ї річниці Перемоги над нацистською Німеччиною та мілітаристською Японією”, назвавши його “священною датою для дружніх народів”.

За підсумками зустрічі сторони підписали близько десяти угод про співпрацю в ключових галузях — від супутникової навігації, аграрного сектору та ядерної енергетики до спільних наукових проєктів у сфері космосу.

Серед нових домовленостей — розробка енергетичних родовищ, створення високотехнологічного обладнання, дослідження Арктики та спільні ініціативи з освоєння Місяця.

Мішустін наголосив, що економічні зв’язки між Москвою і Пекіном зміцнюються, попри глобальну нестабільність та зовнішній тиск, і назвав Китай ключовим партнером Росії в новому багатополярному світі.

