Норвегія зміцнює кордон із Росією: паркан, камери та дрони
- Норвегія оголосила про масштабну модернізацію 198-кілометрового кордону з Росією, що включає паркан, системи спостереження та дрони.
- Нові огорожі будуть встановлені у ключових точках: Скафферхюллет і Стурског.
- Уздовж кордону планується розгортання датчиків та камер спостереження, а дрони забезпечуватимуть повітряний контроль.
Норвегія оголосила про масштабну модернізацію свого 198-кілометрового кордону з Росією, яка передбачає встановлення нових огорож, сучасних систем спостереження та використання безпілотників для покращення моніторингу.
Норвегія посилює оборону кордону з РФ
За інформацією Департаменту поліції Норвегії, паркан буде встановлено в ключових точках, зокрема на Скафферхюллеті, колишньому прикордонному пункті в Сер-Варангері, та в Стурскугу, єдиному офіційному прикордонному пункті з Росією.
Чиновники зазначили, що уздовж кордону будуть розгорнуті сучасні датчики та камери спостереження, а на окремих ділянках для покращення повітряного моніторингу планується використання дронів.
Начальник поліції округу Фіннмарк Еллен Катрін Хетта підкреслила, що ці заходи є частиною необхідної модернізації кордону.
Тільки паркан у Скафферхюллеті обійдеться приблизно в 400 тис. євро. Осло вже отримало від Європейської комісії фінансування в розмірі приблизно 16,4 млн євро для підтримки більш масштабного проєкту.
Підполковник Руне Ріппон з Генерального штабу оборони Норвегії зазначив, що військові та поліція тісно співпрацюватимуть у рамках ініціативи щодо посилення кордонів.
– Ситуація з безпекою в Європі означає, що Норвегія вживає низку заходів для посилення прикордонного контролю, – сказав він.
Хоча Норвегія не є членом ЄС, вона входить до Шенгенської угоди та Європейської економічної зони, що дозволяє тісно співпрацювати з прикордонними та безпековими структурами ЄС.
Як повідомляло видання Barents Observer, на початку цього року Норвегія вже розпочала будівництво вищого та безпечнішого паркану в Стурскугу у відповідь на зростання загроз з боку Росії.