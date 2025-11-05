Норвегія оголосила про масштабну модернізацію свого 198-кілометрового кордону з Росією, яка передбачає встановлення нових огорож, сучасних систем спостереження та використання безпілотників для покращення моніторингу.

Норвегія посилює оборону кордону з РФ

За інформацією Департаменту поліції Норвегії, паркан буде встановлено в ключових точках, зокрема на Скафферхюллеті, колишньому прикордонному пункті в Сер-Варангері, та в Стурскугу, єдиному офіційному прикордонному пункті з Росією.

Чиновники зазначили, що уздовж кордону будуть розгорнуті сучасні датчики та камери спостереження, а на окремих ділянках для покращення повітряного моніторингу планується використання дронів.

Зараз дивляться

Начальник поліції округу Фіннмарк Еллен Катрін Хетта підкреслила, що ці заходи є частиною необхідної модернізації кордону.

Тільки паркан у Скафферхюллеті обійдеться приблизно в 400 тис. євро. Осло вже отримало від Європейської комісії фінансування в розмірі приблизно 16,4 млн євро для підтримки більш масштабного проєкту.

Підполковник Руне Ріппон з Генерального штабу оборони Норвегії зазначив, що військові та поліція тісно співпрацюватимуть у рамках ініціативи щодо посилення кордонів.

– Ситуація з безпекою в Європі означає, що Норвегія вживає низку заходів для посилення прикордонного контролю, – сказав він.

Хоча Норвегія не є членом ЄС, вона входить до Шенгенської угоди та Європейської економічної зони, що дозволяє тісно співпрацювати з прикордонними та безпековими структурами ЄС.

Як повідомляло видання Barents Observer, на початку цього року Норвегія вже розпочала будівництво вищого та безпечнішого паркану в Стурскугу у відповідь на зростання загроз з боку Росії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.