Німеччина ретельно вивчає перебіг масштабного вторгнення Росії в Україну, щоб у майбутньому не дозволити Кремлю очікувати швидкої перемоги у будь-яких конфліктах.

Про це заявив начальник оборони Німеччини Карстен Броєр, повідомляє Reuters.

– Росія ніколи не повинна припускати, що вона може виграти війну проти НАТО або одного з членів Альянсу, – підкреслив Броєр.

За його словами, країни НАТО, зокрема Німеччина, мають взяти уроки з війни в Україні, адаптувати їх для власних потреб і створити відповідні концепції та структури.

– Війна в Україні – наш учитель. Москва очікувала швидкої перемоги, коли вторглася до свого сусіда у 2022 році, – додав він.

Німеччина готується до потенційного нападу РФ

Армія Німеччини планує збільшити чисельність військовослужбовців із 62 до 100 тисяч до 2029 року, щоб відповідати новим вимогам НАТО та підвищити готовність до загрози з боку Росії.

Крім того, Німеччина вже розширює свої зобов’язання перед союзниками у Східній Європі, зокрема сформувавши німецьку бригаду в Литві чисельністю близько 5 тисяч військових.

Нагадаємо, що 11 вересня в Німеччині протестували сирени для оповіщення населення про небезпеку – вперше за довгий час. До кінця року в Берліні планують активувати 450 сирен.

Раніше армія ФРН опублікувала стратегічний документ, у якому визнала Росію “екзистенціальною загрозою” для Німеччини та Європи загалом.

