Словаччина не погодиться на використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

Про це заявив у суботу, 8 листопада, прем’єр-міністр Роберт Фіцо, пише Bloomberg.

Фіцо про заморожені російські активи

– Словаччина не братиме участі в жодних юридичних чи фінансових схемах із вилучення заморожених активів, якщо ці кошти будуть витрачені на військові потреби в Україні, – сказав Фіцо в інтерв’ю державному телеканалу STVR.

Євросоюз розглядає можливість використання заморожених активів Центрального банку Росії для підтримки України, якій знадобиться нове фінансування вже на початку 2026 року.

Однак переговори зайшли в глухий кут, оскільки Бельгія вимагає сильніших гарантій того, що вона не нестиме відповідальності за ризики, пов’язані з пропонованими кредитами на суму €140 млрд ($163 млрд).

Значна частина цих коштів зберігається саме в Бельгії.

Фіцо, який відомий своєю проросійською зовнішньополітичною позицією, раніше погрожував заблокувати санкції проти Росії, хоча зрештою погоджувався після отримання певних поступок.

Однак цього разу він категорично відкинув ідею вилучення російських активів для фінансування України.

– Ми хочемо закінчити війну чи підливаємо масла у вогонь? Ми збираємося дати Україні €140 млрд, щоб війна тривала. То що це означає? Що війна триватиме щонайменше ще два роки, – пояснив він свою “миротворчу позицію”.

Нагадаємо, у п’ятницю, 7 листопада, відбулася технічна зустріч між представниками Європейської комісії та Бельгії.

Переговори не призвели до прориву у питанні використання заморожених російських активів для підтримки України.

