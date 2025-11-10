Понад 600 військових РФ загинули через недбалість, алкоголізм, наркотики та бійки – ГУР
- Понад 600 військових Центрального округу рф загинули у 2024–2025 роках через різні причини.
- Зростає кількість самогубств: 71 випадок у 2024 та 86 за перше півріччя 2025 року.
- Наркотики, бійки та харчові отруєння забирають життя військових та деморалізують контингент.
Упродовж 2024-2025 років у складі Центрального військового округу РФ, одного з п’яти, що входять до структури російської армії, загинули понад 600 військовослужбовців.
Смертність у ЦВО РФ
Причинами смертей стали службова недбалість, надмірне вживання алкоголю та наркотиків, бійки і антисанітарія.
Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
За їхніми даними, лише у 2024 році самогубство скоїв 71 військовий, водночас у першому півріччі 2025-го – вже 86 солдатів і офіцерів.
Неналежні умови побуту та низька якість харчування у військових частинах призвели до смерті 32 окупантів від харчових отруєнь.
Крім того, зловживання наркотиками продовжує забирати життя. У 2025 році зафіксовано 112 смертей від наркотичного отруєння, що майже дорівнює показнику за весь 2024 рік (143 випадки).
Аналітики відзначають, що зростання кількості самогубств, злочинів та смертей від наркотиків серед військових РФ свідчить про глибоку деморалізацію та розпад дисципліни в окупаційних підрозділах.
Нагадаємо, раніше у зовнішній розвідці повідомили, що Росія активно вербує колишніх афганських військовослужбовців, бійців спецпідрозділів і розвідки для участі у війні проти України.