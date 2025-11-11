Європейська комісія розпочала роботу над створенням нового розвідувального підрозділу під керівництвом президентки Урсули фон дер Ляєн.

Про це повідомляє Financial Times.

Розвідувальний підрозділ у Єврокомісії: що відомо

За даними видання, підрозділ працюватиме в межах генерального секретаріату Комісії та залучатиме співробітників із різних розвідувальних структур ЄС.

Зараз дивляться

Це дозволить об’єднати наявні дані, які наразі зберігаються у різних країнах, та зробити їх більш корисними для прийняття рішень на рівні ЄС.

Рішення про створення органу стало наслідком повномасштабного вторгнення Росії в Україну та сигналів з боку США про можливе скорочення підтримки Європи у сфері безпеки.

Як зазначають джерела, Єврокомісія прагне підвищити власні спроможності у розвідувальній сфері та зменшити залежність від зовнішніх партнерів.

Водночас проти створення нового підрозділу виступають представники дипломатичної служби ЄС, які опікуються Розвідувально-ситуаційним центром Євросоюзу (Intcen).

Вони побоюються дублювання функцій та можливого ослаблення існуючої структури. До того ж план ще не погоджений всіма 27 країнами-членами ЄС.

Представник Єврокомісії пояснив Financial Times, що концепція підрозділу ще розробляється, а часові рамки його запуску поки не визначені.

Нова структура спиратиметься на наявний досвід Комісії та тісно співпрацюватиме з дипломатичною службою ЄС і національними розвідувальними органами.

Як зазначають у Financial Times, обмін розвідданими у ЄС традиційно є делікатною темою.

Великі держави, як Франція, з обережністю діляться чутливою інформацією, а країни з проросійськими урядами, наприклад Угорщина, ще більше ускладнюють співпрацю. Проте нині зростає занепокоєння щодо ефективності Intcen, особливо під час гібридної війни Росії проти Європи.

Ідея нового підрозділу з’явилася після того, як фон дер Ляєн створила спеціальний “коледж безпеки” для своїх уповноважених, щоб вони отримували повну інформацію про загрози та розвідувальні дані.

Обмін розвідданими у ЄС активно розвивається з часів терактів 11 вересня 2001 року, коли провідні країни Європи почали об’єднувати секретні оцінки безпеки.

У 2011 році цей процес був інституціоналізований та переданий під дипломатичну службу ЄС.

Новий орган покликаний підвищити ефективність обміну даними та оперативність реагування Євросоюзу на загрози, зокрема з боку Росії та у сфері гібридної війни.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.