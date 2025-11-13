Вісім країн НАТО оголосили про новий пакет допомоги для України розміром $500 млн на військову техніку та боєприпаси.

Про це повідомляє пресслужба союзу.

$500 млн для України: що відомо

Йдеться про вісім країн НАТО – Данію, Естонію, Фінляндію, Ісландію, Литву, Латвію, Норвегію та Швецію.

– Оголосили про фінансування спільного пакету військового обладнання та боєприпасів для України на суму $500 млн, що постачаються зі Сполучених Штатів, в межах ініціативи НАТО Перелік пріоритетних потреб України (PURL), – йдеться у повідомленні.

Про цю ініціативу схвально відгукнувся генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який зауважив, що північні та балтійські союзники активізують фінансування подальшого пакету критично важливого військового обладнання для України.

Рютте пообіцяв, що союзники по НАТО продовжуватимуть постачати необхідне для нашої країни.

