Російський порт Новоросійськ на Чорному морі тимчасово зупинив відвантаження нафти після масштабної української атаки ракетами та дронами.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Наслідки удару по порту Новоросійськ

За даними видання, атака по порту Новоросійськ 14 листопада стала однією з найсерйозніших щодо експортних потужностей РФ за останні місяці.

Зараз дивляться

На світовому ринку новина спричинила стрибок нафтових котирувань — ціни зросли більш ніж на 2% через побоювання перебоїв із поставками.

Унаслідок атаки Чорноморський порт Новоросійськ тимчасово призупинив експорт нафти — обсяг, еквівалентний 2,2 млн барелів на добу, або 2% світових поставок.

Зокрема Транснефть тимчасово припинила транспортування нафти до порту Новоросійськ, хоча компанія офіційно ситуацію не коментує.

Каспійський трубопровідний консорціум (КТК), який експортує казахстанську нафту через термінал у Південній Озереївці, також зупинив відвантаження на кілька годин.

Однак після завершення повітряної тривоги роботу відновили.

Цей термінал розташований за 15 км від Новоросійська і в листопаді планує експортувати 1,45 млн барелів на добу.

Атака на порт Новоросійськ: що відомо

У ніч проти 14 листопада в російському Новоросійську пролунала серія вибухів.

За даними оперативного штабу Краснодарського краю, удар безпілотників спричинив пожежу та пошкодження нафтобази на перевантажувальному комплексі Шесхаріс.

Бойові дії розгорнулися близько опівночі — у повітря піднялися ворожі дрони, після чого в місті зафіксували кілька потужних вибухів.

Пізніше Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що по Новоросійську застосували крилаті ракети Нептун та кілька типів ударних безпілотників.

У відомстві наголосили, що атака проводилась у межах стратегії послаблення військового та економічного потенціалу Росії.

За даними галузевих джерел, у жовтні відвантаження російської сирої нафти через термінал Шесхарис у Новоросійську становили 3,22 млн тонн, або 761 тис. барелів на добу. За перші 10 місяців 2025 року цей показник досяг 24,716 млн тонн.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.