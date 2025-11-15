Державний департамент США схвалив потенційний продаж Німеччині ракет Standard Missile на суму близько $3,5 млрд.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на заяву Агентства зі співробітництва в галузі безпеки Пентагону.

США продадуть Німеччині ракети для ППО: що відомо

Агентство вже видало необхідну сертифікацію та повідомило про це Конгрес США.

Зараз дивляться

Згідно з планом, уряд Німеччини може придбати до 173 ракет Standard Missile 6 (SM-6) Block I і до 577 ракет Standard Missile 2 Block IIIC, а також різне супутнє обладнання. З

Загальна вартість угоди оцінюється у $3,5 млрд.

У повідомленні зазначено, що угода сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки США шляхом посилення обороноздатності союзника по НАТО, який відіграє ключову роль у стабільності та економічному розвитку Європи.

Очікується, що поставка ракет і супутнього обладнання допоможе Німеччині ефективно реагувати на сучасні та майбутні загрози, забезпечуючи інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону.

Нові засоби можуть бути розгорнуті на майбутніх бойових кораблях класу F127, оснащених системою озброєння Aegis, а також покращать здатність Німеччини діяти разом зі збройними силами США та інших союзників.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.