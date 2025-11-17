Якщо бойові дії в Україні будуть припинені завдяки мирній угоді, то українські війська можуть відіграти ключову роль у зміцненні північно-східного флангу НАТО.

Таку заяву зробив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, передає Politico.

Єврокомісар пропонує розмістити у Литві батальйони ЗСУ

– Було б добре, якби випробувана в боях українська армія, після встановлення миру в Україні, була готова бути присутньою у всіх країнах нашого прикордонного регіону, починаючи з Балтійського регіону і Литви, поруч з німецькою бригадою і ротаційними американськими батальйонами, – сказав Кубілюс у Вільнюсі.

Він зауважив, що станом на зараз, це дуже віддалена перспектива, адже російська армія продовжує вести криваву війну на східній території України, а диктатор Володимир Путін не виявляє жодних ознак зацікавленості в компромісі, який міг би покласти край бойовим діям.

Проте Україна, як пише видання, має найдосвідченіші Збройні сили в Європі, що було б безцінним для інших союзників.

Кубілюс підкреслив, що будь-яке розгортання українського війська не вплине на рішення Німеччини відправити бронетанкову бригаду до Литви, на присутність американських військ у регіоні та на положення статті 5 НАТО про спільну оборону.

– Ми, литовці, з історії знаємо, що для безпеки краще мати кілька гарантій, – сказав він, додавши, що стаття 5 НАТО повинна бути підкріплена власними положеннями ЄС про безпеку “з чітким механізмом їхнього виконання”.

Раніше повідомлялося, що Німеччина готується розгорнути в Литві постійну бригаду військовослужбовців, яка складатиметься орієнтовно з 4 тис. осіб.

Більшість військових базуватиметься на полігон Руднінкай, що неподалік кордону з Білоруссю.

