Президент Фінляндії Александр Стубб звернувся до Дональда Трампа із закликом посилити тиск на кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Стубб закликав Трампа посилити тиск на РФ

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Вашингтону, з огляду на небажання президента РФ Володимира Путіна погоджуватися на припинення вогню в Україні, час застосувати батіг, пише Politico.

Він вважає, що США необхідно запровадити новий пакет санкцій, щоб паралізувати російську промисловість та нарешті змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

– Трамп обирає або пряник, або батіг. Він спробував пряник на Алясці та в телефонній розмові з Путіним. А коли зрозумів, що росіяни не збираються рухатися далі і не зацікавлені у мирі, Трамп обрав батіг, – заявив Стубб, маючи на увазі запропонований законопроєкт про санкції проти Росії, який користується широкою двопартійною підтримкою у Сенаті, але який президент США поки що не схвалив, але обіцяв це зробити.

За словами президента Фінляндії, зараз щодо Путіна застосовується режим батога, а наступним кроком має стати ухвалення пакету санкцій.

– Путін слухає лише олігархів. У цьому сенсі, якщо олігархи в Росії дійдуть висновку, що економічно це надто складно, то події можуть почати розвиватися інакше, – додав Стубб.

На питання про те, чи варто Європі спробувати безпосередньо взаємодіяти з Путіним, як це запропонував прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, Стубб відповів:

– Коли б не настав момент (для прямих переговорів, – Ред.), а він настане на якомусь етапі,.. це потрібно буде скоординувати. Якщо ми зможемо зробити свій внесок… якщо ми зможемо виступити посередниками, якщо ми зможемо вести переговори з українцями, американцями, європейцями, я гадаю, цього буде достатньо.

Водночас він досить песимістично оцінює перспективи припинення вогню в Україні.

– Якщо подивитися на ситуацію прямо зараз, то, поговоривши з президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю, з моїми американськими та європейськими друзями за останні кілька тижнів, я просто не бачу, щоб (припинення вогню, – Ред.) було можливе, – додав він.

За його словами, найкращий спосіб наблизити припинення вогню — продовжувати чинити тиск на Росію та підтримувати Україну.

Нагадаємо, у жовтні Трамп ввів нові санкції щодо двох найбільших російських нафтових компаній – Роснефть і Лукойл. Це призвело до падіння їхніх акцій.

У заяві Міністерства фінансів США також зазначили, що цей крок послабить здатність Росії отримувати доходи для своєї військової машини.

